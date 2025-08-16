مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يفتح باب التقديم للورش الفنية في دورته الـ 32

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، عن فتح باب التقديم للمشاركة في الورش الفنية المجانية التي تقام ضمن فعاليات الدورة الثانية والثلاثين، التي تأتي هذا العام بتنوع أكبر في موضوعاتها وامتداد أنشطتها لتشمل عددًا من المحافظات المصرية، في خطوة تؤكد حرص المهرجان على الوصول إلى جمهور أوسع من المبدعين والمهتمين بالمسرح في مختلف أنحاء البلاد.

ورش مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

وتشمل الورش: ورشة "الأداء الحركي" ويقدمها المدرب شومبي نيموتو من (اليابان)، وورشة "الذكاء الاصطناعي في التصميم المسرحي" ويقدمها المدرب جون هوي من (الولايات المتحدة الأمريكية)، وورشة "الأداء التوافقي" ويقدمها المدرب أرثر مكاريان، وورشة "ديناميكية العمل الجماعي" وتقدمها المدربة ألكسندرا كازازو من (بولندا)، وورشة "النقد والمسرح المعاصر" ويقدمها المدرب سافاس باتساليدس من (اليونان)، وورشة "القناع والكوميديا" ويقدمها المدرب أليسو ناردين من (إيطاليا).

وفي خطوة تعكس توجه المهرجان لتعزيز اللامركزية الثقافية، يُنظم أيضًا عدد من الورش الفنية في المحافظات؛ حيث تستضيف محافظة الإسماعيلية ورشة بعنوان "الإلقاء: علم وفن" يقدمها الفنان خالد عبد السلام، بينما تحتضن محافظة الإسكندرية ورشة "فن المكياج والتنكر" بقيادة الفنان إسلام عباس، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة المهرجان إلى نشر الثقافة المسرحية خارج العاصمة، وإتاحة الفرصة للمواهب الشابة في الأقاليم للتفاعل المباشر مع خبرات محلية ودولية.

وتناقش الدورة الـ32 للمهرجان هذا العام، محور فكري رئيسي بعنوان "المسرح ما بعد العولمة"، حيث يسلط الضوء على أثر التحولات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية العالمية على أشكال التعبير المسرحي، كما يستعرض الاتجاهات الحديثة التي نشأت في ظل التغيرات الجذرية في البنية المجتمعية والثقافية والفنية، ويعكس المهرجان هذا التوجه من خلال العروض، والندوات الفكرية، والورش التطبيقية المتخصصة.

ويدعو المهرجان كافة الفرق المسرحية المصرية المهتمة بالتجريب المسرحي إلى سرعة التسجيل، مشددًا على أهمية الالتزام بالشروط الفنية والمعايير التي تضمن تقديم أعمال نوعية تمثل التجربة المسرحية المصرية بالشكل اللائق في هذا المحفل الدولي.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

يُقام المهرجان في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2025، ويُعد من أهم الفعاليات المسرحية التي تنظّمها وزارة الثقافة المصرية سنويًا، حيث يُكرّس منذ انطلاقه عام 1988 لدعم التجريب والابتكار في الفنون المسرحية، ويشكل جسرًا فنيًا وثقافيًا بين مصر والعالم.

وقد استطاع المهرجان، على مدار دوراته السابقة، أن يرسّخ مكانته كمنصة دولية رفيعة المستوى، تجمع المبدعين المسرحيين من مختلف القارات، وتقدم تجارب مسرحية متنوعة تمثل الاتجاهات الفنية الأحدث على الساحة العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.