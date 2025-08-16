بعد رحيله، حنفي هليل نجم العصر الذهبي لغزل المحلة وأبو الناشئين (صور)

فقدت الكرة المصرية واحدا من أبرز نجومها في السبعينيات، برحيل الكابتن حنفي هليل، نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق، وأحد أبرز لاعبي الجيل الذهبي للفلاحين.

بطل الدوري وصانع الإنجاز التاريخي

كان هليل أحد الركائز الأساسية في صفوف غزل المحلة خلال فترة السبعينيات، وشارك مع الفريق في صناعة الإنجاز الأكبر بتاريخ النادي حين توج ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 1972-1973.

كما لعب دورا بارزا في وصول غزل المحلة إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام كارا الغاني، قبل أن يخسر الفريق اللقب.

نهاية مبكرة بسبب الإصابة

رغم موهبته الكبيرة، اضطر الكابتن حنفي هليل لإنهاء مسيرته الكروية مبكرا وهو في سن السابعة والعشرين، بعد إصابة قوية في الركبة أجبرته على اعتزال الملاعب، عقب التتويج بالدوري الممتاز مع غزل المحلة.

مشاركات دولية وتألق لافت

لم يقتصر تألقه على المستوى المحلي، إذ كان له حضور مؤثر مع المنتخب الوطني، وتعد مباراة مصر أمام ليبيا إحدى أبرز محطاته الدولية، بعدما سجل هدفين ليقود الفراعنة إلى فوز مهم خارج الديار.

أما على الصعيد المحلي، فقد خلد اسمه بأحرف من ذهب عندما أحرز هاتريك رائعا في مرمى الإسماعيلي، في أحد أشهر مبارياته والتي رفعت أسهمه بقوة على الساحة المحلية، والتي جعلت اسمه يتصدر عناوين الصحف في ذلك الوقت.

مباراة لحظة العبور

ارتبط اسم الراحل بمباراة غزل المحلة أمام الطيران يوم 6 أكتوبر 1973، التي أقيمت في إطار خطة الخداع الاستراتيجي أثناء حرب أكتوبر.

الأب الروحي للناشئين

بعد اعتزاله، لم يبتعد هليل عن كرة القدم، إذ توجه للعمل في قطاع الناشئين بنادي غزل المحلة، حيث تولى تدريب فرق الشباب مواليد 14 سنة، وكان وراء بروز العديد من النجوم، على رأسهم خالد عيد مدرب المحلة السابق. لهذا لقب بـ"أبو الناشئين" و"الأب الروحي"، تقديرا لدوره الكبير مع الناشئين.

