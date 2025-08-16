السبت 16 أغسطس 2025
العدد (675) من «فيتو» وأبرز عناوينه: الفصائل تتحدى نتنياهو..  سيناريوهات الأيام الصعبة فى غزة

الصفحة الأولى من العدد (675) من جريدة فيتو

الفصائل تتحدى نتنياهو..  سيناريوهات الأيام الصعبة فى غزة

الفخرانى: الملك لير أعادنى إلى الحياة

دستور يا حكومة

تجاهلت النصوص الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والبحث العلمى والصحة وتحايلت على دعم ورعاية الفقراء وضاعفت أعباء الأسرة المصرية

أسرفت فى القروض وأنفقتها على مشروعات ترفيهية وأهملت الإنتاج

السرايا  الصفرا!

جنون الغلاء يجتاح مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية ويطرد المرضى إلى الشوارع.. وأطباء: الزيادة كارثية..والوزارة تناور

عصام كامل يكتب:المستشارون الإعلاميون.. سمك لبن تمر هندى

بالأرقام.. مافيا الماجستير والدكتوراه

سر التحالف المشبوه بين أساتذة الجامعات ومراكز بير السلم

خطة «المحليات» و«الإسكان» لتسكين مطاريد الإيجار القديم وضوابط التصنيف

حوارات فيتو

رئيس قطاع الفنون التشكيلية: برامج لتعزيز الموارد وحصر

90 ٪ من الأعمال المعارة وتقنين أوضاعها

نحاور الفائزين بجوائز المهرجان القومى للمسرح

المسلمانى قصة واللا مناظر؟!

انشغل عن الملفات الرئيسية واهتم بالشكل على حساب المضمون

السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

الصحة تكشف حقيقة ضبط خلية لتجارة الأعضاء البشرية بالغربية

القبض على فراولة وتفاحة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة ( فيديو)

وفاة أحد مصابي واقعة التسمم الغذائي في المنيا

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، موقف مرموش

امتداد حريق مخزن ببولاق أبو العلا للطابق الثاني والحماية المدنية تواصل جهود الإطفاء (صور)

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

عالم أزهري يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء السنة النبوية

دار الإفتاء توضح فضل دعاء المسلم لأخيه وبيان ثوابه

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ الإفتاء تجيب

