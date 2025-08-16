السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين إنبي ووادي دجلة في الشوط الأول

وادي دجلة
وادي دجلة

انتهى الشوط الأول من مباراة إنبى ونظيره وادى دجلة، بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي تقام على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز. 

 

وحاول الفريقين خطف هدف التقدم خلال الـ45 دقيقة الأولى ولكن لم ينجحا في الوصول للشباك.

 

تشكيل إنبي

 

 

ترتيب إنبي ووادي دجلة في الدوري

 ويحتل فريق إنبي المركز الثاني عشر في ترتيب الدورى برصيد نقطة. وبنفس الرصيد يحتل وادي دجلة المركز الثامن  عشر.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي 

وبعد فوز الأهلي أمس على فاركو، يكون جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- المصري - 6 نقاط.

2ـ الأهلي 4 نقاط

3ـ زد 4 نقاط

4- مودرن سبورت 4 نقاط

5ـ  بيراميدز 4 نقاط

6- الزمالك - 3 نقاط.

7-  الجونة - 3 نقاط.

8 ـ حرس الحدود 3 نقاط

9 ـ بتروجت نقطتين

10- طلائع الجيش - نقطة.

11-سموحة - نقطة.

12-  إنبي - نقطة.

13- غزل المحلة - نقطة.

14- البنك الأهلي - نقطة.

15-  فاركو - نقطة.

16- الإسماعيلي - نقطة.

17-  سيراميكا كليوباترا نقطة

18- وادي دجلة - نقطة.

19- كهرباء الإسماعيلية نقطة وحيدة.

20-الاتحاد بدون رصيد.

21- المقاولون بدون رصيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استاد بتروسبورت الدورى المصرى الممتاز التعادل السلبى بدون أهداف أنبي وادي دجلة الدوري المصري

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على بيرنلي بهدف في الشوط الأول

كومان يعلق على انضمامه للنصر السعودي: السر في المشروع

مباراة توتنهام وبيرنلي تشهد قاعدة جديدة تحدث لأول مرة بالدوري الإنجليزي (فيديو)

فيفا يعلق انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم في سبتمبر ويرسل لجنة لتقصي الحقائق

الأكثر قراءة

السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

الصحة تكشف حقيقة ضبط خلية لتجارة الأعضاء البشرية بالغربية

القبض على فراولة وتفاحة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة ( فيديو)

وفاة أحد مصابي واقعة التسمم الغذائي في المنيا

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، موقف مرموش

امتداد حريق مخزن ببولاق أبو العلا للطابق الثاني والحماية المدنية تواصل جهود الإطفاء (صور)

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

خدمات

المزيد

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

المزيد

انفوجراف

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء السنة النبوية

دار الإفتاء توضح فضل دعاء المسلم لأخيه وبيان ثوابه

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads