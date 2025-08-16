السبت 16 أغسطس 2025
قوات الاحتلال تحتجز متضامنين أجانب في قرية سوسيا بالضفة الغربية

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي متضامنين أجانب في قرية سوسيا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وفي سياق آخر كانت أعلنت وزارة الخارجية الألمانية رفضها الشديد لتصريحات إسرائيل بشأن الموافقة على بناء آلاف الوحدات في مستوطنات الضفة الغربية.


وأضافت الخارجية الألمانية، في بيان أمس الجمعة، أن خطط توسيع معاليه أدوميم ستقيد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية.

 وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي ببناء مستوطنة بين القدس الشرقية والضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي.

 

النرويج: قرار إسرائيل بناء مستوطنة بين القدس والضفة يتعارض مع القانون الدولي

 وفي السياق ذاته أدانت مصر بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء ٣٤٠٠ وحدة استيطانية فى محيط مدينة القدس المحتلة فى خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمواثيق الدولية. 

 

فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

واستنكرت مصر التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الإسرائيلى الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الإسرائيلية والتي لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها إسرائيل طالما لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.

الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية الخارجية النرويجية الخارجية الالمانية الضفة الغربية القدس المحتلة

