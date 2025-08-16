اجتماعات موسعة لقيادات الصيدلة والطب العلاجي بصحة الإسكندرية

عقدت مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة، اجتماعين موسّعين للجنة المضادات الحيوية، ولجنة الدواء والعلاجيات المركزية، بحضور الدكتور أحمد بحلاق، والدكتورة حنان أنور، وكلاء المديرية، وعدد من قيادات الإدارات المعنية بالصيدلة والطب العلاجي، ومكافحة العدوى والتموين الدوائي، والتمريض والمعامل الطبية.

جاء ذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية على تطوير الخدمات الطبية وترشيد استخدام الأدوية والمضادات الحيوية.

استعرض اجتماع لجنة المضادات الحيوية، الوضع الحالي لتفعيل اللجان بالمستشفيات.

وأوضحت الدكتورة علياء الغيطاني، مدير إدارة تفتيش الصيدلة الإكلينيكية، على أهمية انتظام انعقاد اللجان ومتابعة مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لترشيد استهلاك مضادات الميكروبات، بما يشمل الالتزام بالوصف الطبي بناءً على نتائج المزارع، وتطبيق بروتوكولات الوقاية الجراحية، وتوثيق دواعي الالتزام بالتذاكر الطبية.

وناقشت الدكتورة نهال عدلي، مدير إدارة المعامل الطبية، والدكتورة لمياء عادل، مدير إدارة التموين الدوائي، أبرز التحديات، في توافر ديسكات المضادات الحيوية اللازمة لاختبار حساسية البكتيريا، وتوافر بعض مزارع الدم والمضادات الحيوية الهامة، لتسهيل تنفيذ بروتوكول التحويل من الحقن إلى الأقراص.

أما اجتماع لجنة الدواء والعلاجيات المركزية، فقد جرى خلاله عرض من الدكتورة أمنية عبد الحميد، مدير الإدارة العامة للصيدلة ومقرر اللجنة، لموقف الخدمات الصيدلة الإكلينيكية ومراكز المعلومات الدوائية الحالي، المطبقة في 15 مستشفى و8 مراكز معلومات دوائية مركزية و9 مراكز فرعية، وما تم من تدريب 1485 صيدليًا ومنسق رعاية.

كما استعرضت إنجازات النصف الأول من 2025، والتي شملت إعداد وتوزيع 1120 مادة توعوية، وتنفيذ 1442 محاضرة تثقيف دوائي للفريق الطبي، و1818 محاضرة توعوية للمرضى، واعتماد 101 بروتوكول دوائي، وإصدار 412 نشرة طبية، واستقبال 2928 طلب معلومات دوائية.

وناقش الاجتماع مشروعات التغذية العلاجية بعدد من المستشفيات، والتي أسفرت عن 1676 توصية غذائية و21 محاضرة للمرضى خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى التحديات المتمثلة في ضرورة العمل على ترشيد استهلاك بعض الأدوية، وتفعيل نظام الصيدلية المصغرة علي منظومة هيئة الشراء الموحد (UPA) لضمان ترشيد الصرف.

وانتهت الاجتماعات بعدد من التوصيات، أبرزها: التشديد على توثيق الدواعي الطبية بالتذاكر الطبية، وصرف المضادات الحيوية المقيدة بنموذج التقييد، والعمل على توفير بعض أنواع المضادات الحيوية ومستلزمات مزارع المضادات الحيوية.

أيضا ناقش الاجتماع دعم الصيدليات الفرعية بأجهزة كمبيوتر وطابعات وخدمة إنترنت لتفعيل نظام الصيدليه المصغرة علي (UPA)، وتفريغ الصيادلة الحاصلين على دراسات عليا في التغذية العلاجية لوحدات التغذية العلاجية وتكليف أطباء متخصصين للإشراف، وتعديل قائمة أدوية الطوارئ في قائمة أدوية الرعاية الاساسية والأولية.

وأكد الدكتور محمد بدران، على أن الاجتماعات الدورية للجان تأتي في إطار خطتها لتعزيز كفاءة الخدمات الطبية، وضمان توافر الأدوية والمضادات الحيوية، ورفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

