زيلينسكي كبش فداء، التايمز تكشف سيناريو فشل المبادرات الأمريكية لتسوية الأزمة الأوكرانية

ذكرت صحيفة "التايمز" في تقرير لها اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يجعل فلاديمير زيلينسكي كبش فداء إذا فشلت المبادرات الأمريكية الرامية إلى تسوية النزاع في أوكرانيا.

زيلينسكي كبش فداء إذا فشلت مبادرات واشنطن للتسوية

وجاء في تقرير التايمز " لمح ترامب بلهجة غامضة إلى أن التوصل إلى صفقة للتسوية السلمية أمر ممكن، لكنه أوضح أن استمرار العملية بات يعتمد على زيلينسكي نفسه، وربما يكون ذلك إشارة إلى أن زعيم نظام كييف الذي لم يدع إلى قمة ألاسكا، قد يصبح كبش الفداء في حال تعثر المبادرة الأمريكية للسلام".

وأضافت الصحيفة أن المبادرة الأمريكية لتسوية النزاع الأوكراني "لا تزال قائمة، لكنها تكافح من أجل البقاء".

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب القمة التي عقدت في ألاسكا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، والتي استمرت أكثر من ساعتين ونصف، أعقبها مؤتمر صحفي مشترك.

وعقب انتهاء اللقاء، صرّح بوتين بأن الأزمة الأوكرانية كانت أحد المحاور المركزية في المفاوضات، مشددا على أنه أقام مع ترامب "اتصالا جيدا يتسم بالثقة وبالطابع العملي"، ومؤكدا أن هذا النهج قد يقود إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا.

