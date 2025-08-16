السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات مكبرة لضبط المخالفات التموينية بالحسينية في الشرقية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بمحافظةالشرقية  بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الصحة، والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تموين الشرقية يقود حملة مكبرة بالحسينية لضبط الأسواق

وفي إطار تنفيذ تكليفات المهندس حازم الاشمونى  محافظ الشرقية، أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملة مكبرة بدائرة مركز الحسينية ومنشأة أبوعمر، برئاسة المهندس أحمد القواشتى مدير عام التجارة الداخلية للمرور على الأنشطة والأسواق بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، حيث أسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم (١٨٢١٨) جنح الحسينية ضد صاحب محل بقالة لحيازته لعدد (١٧) شرنك مياه غازية بدون فاتورة.

تحرير محاضر والتحفظ على المضبوطات 

كما تحرر المحضر رقم (١٨٢١٩) جنح الحسينية ضد مركز لبيع أدوية بيطرية بدون ترخيص لحوزته كمية من الأدوية منتهية الصلاحية وبدون فاتورة وقد تم التحفظ عليها بمديرية الطب البيطري ورقم (٢٤١٨) جنح منشأة أبوعمر ضد مركز لبيع أدوية بيطرية لحوزته شيكارة كبيرة بها كمية من الأدوية منتهية الصلاحية بدون فاتورة وبدون ترخيص، وقد تم التحفظ عليها بمديرية الطب البيطري.

تموين الشرقية يضبط 10.5 طن مواد غذائية مجهولة

تحرير محاضر بمنشأة أبوعمر 

وايضا تم تحرير محضر رقم (٢٤١٩) جنح منشأة أبوعمر ضد مركز لبيع أدوية بيطرية لحوزته عدد (٢١) كرتونة بها كمية من الفيتامينات والمعادن والمضادات الحيوية بدون فاتورة وبدون ترخيص حيث أكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.

المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين محافظة الشرقية مباحث التموين جهاز حماية المستهلك مديرية الصحه الطب البيطري

