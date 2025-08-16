السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بتهمة اختلاس مليون جنيه، إحالة موظف بشركة خاصة في مصر الجديدة للجنايات

حبس متهم
 أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة موظف بشركة خاصة لاتهامه باختلاس مليون جنيه من الشركة محل عمله بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام من أرباب الوظائف العمومية، وحال عمله أمين خزينة بالشركة، استغل موقعه الوظيفي واستولى على 8 شيكات بنكية قيمتها الإجمالية مليون جنيه، كانت بحوزته بسبب طبيعة عمله.


 وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تسلم تلك الشيكات من جهة عمله بغرض القيام بالإجراءات المالية المعتادة، إلا أنه سلمها إلى الجهة الأخرى وحصل منها على قيمتها المالية نقدا رغم عدم اختصاصه قانونا بعملية التحصيل، متجاوزا بذلك حدود صلاحياته الوظيفية ولم يودعها في حسابات الشركة، بل احتفظ بها لنفسه، قاصدا تملكها بصورة غير مشروعة.

نيابة شرق القاهرة الكلية محكمة الجنايات قسم شرطة مصر الجديدة مصر الجديدة

