إحالة رئيس خزنة للمعاش اختلس ٢ مليون جنيه

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما صادرا من محكمة القضاء الإداري ضد رئيس خزنة بمكتب بريد، بإحالته للمعاش، لما نُسب اليه من إختلاس مبلغ ٢ مليون و٦٠٠ ألف جنيه من جهة عمله، والمسلمة إليه بصفته أمينا على الخزينة.

لم يؤد العمل المنوط به بأمانة

ونسبت النيابة الإدارية للمحال أنه لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، ولم يحافظ على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها، ولم يحافظ على أموال الهيئة، بأن: اختلس مبلغا ماليا مقداره مليونان وستمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه، المملوك لجهة عمله والمسلم إليه بسبب وظيفته، إلا أنه اختلسها لنفسه إضرارًا بأموال ومصالح جهة عمله.

وصدر حكم قضائي من محكمة الدرجة الإولي بإحالته للمعاش.

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