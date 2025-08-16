السبت 16 أغسطس 2025
المصري بسام غانم مديرا عاما للاتحاد الآسيوي للملاكمة

بسام غانم
بسام غانم

الملاكمة، قرر مسئولو الاتحاد الآسيوي للملاكمة برئاسة بيشاي شونهافاجيرا، تعيين المصري بسام غانم مديرا عاما للاتحاد، ومشرفا على الإدارة العامة وعمليات المنظمة القارية.

وتولى بسام غانم عددا كبيرا من المناصب داخل الاتحاد الآسيوي للملاكمة، حيث عمل مديرا إداريا لمدة 4 سنوات، ثم مديرا للمسابقات لـ4 سنوات.

وأعلن الاتحاد  الآسيوي للملاكمة عن تغييرات داخلية رئيسية في إطار إعادة هيكلة تنظيمية بدأها الرئيس المنتخب حديثًا بيشاي شونهافاجيرا والأمين العام المعين الأردني علي سلامة.

في الوقت نفسه، سيتولى كريتاش كايوكاتي، المدير الرياضي السابق، منصبا جديدا كمدير للرياضة والمسابقات، حيث يجمع هذا المنصب بين ملفي الرياضة والمسابقات.

