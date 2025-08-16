هل خطأ شوبير أمام فاركو السبب؟، قرار من ريبيرو تجاه مركز حراسة المرمى بالأهلي

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن هناك اتجاها قويا داخل الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو، لإعادة محمد الشناوي لتشكيل الفريق الأساسي أمام غزل المحلة يوم ٢٥ أغسطس الجاري في بطولة الدوري.

أضاف المصدر: “التفكير في عودة الشناوي غير مرتبط بخطأ مصطفى شوبير في مباراة فاركو أمس في الهدف الذي سكن شباك الأهلي، ولكن في ظل سياسة التدوير بين الشناوي وشوبير، حيث يبقي الاتجاه داخل الأهلي بإعادة الشناوي أمام المحلة وبيراميدز من أجل تجهيزه وقبله شوبير لمعسكر منتخب مصر المقبل”.

وحقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على ضيفه فاركو برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

