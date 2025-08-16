أبرز 3 مباريات جمعت الزمالك والمقاولون قبل لقاء الليلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

تنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

وتسرد السطور التالية أبرز ثلاث مباريات جمعت بين الزمالك ضد المقاولون في تاريخ لقاءات الفريقين في جميع المسابقات.

وتعد مباراة المقاولون والزمالك والتي تعرض فيها الحكم رضا البلتاجى لجرح فى رأسه بعد تعرضه للضرب بطوبة من المدرجات هي الأبرز وكذلك تتويج المقاولون بلقب السوبر المحلى وفوز المقاولون رغم تواجد ذئاب الجبل في دوري القسم الثاني في هذا التوقيت.

طوبة البلتاجي الأبرز

وشهدت مباراة الزمالك والمقاولون العرب، 2000-2001 أحداثا مؤسفة بعد قيام أحد الجماهير بإلقاء طوبة على رضا البلتاجى حكم اللقاء وقتها.

وكان الشوط الأول يشير لتقدم المقاولون بهدف بعد ضربة جزاء تم احتسابها من رضا البلتاجي وأثناء خروجه من الملعب تم إلقاء طوبة فى راس الحكم، حتى سالت الدماء منه، وألغى البلتاجي المباراة، ولكن تمت إعادتها فيما بعد بدون حضور الجماهير وانتهت بفوز الزمالك 3-0.

السوبر المحلى بقيادة المعلم حسن شحاتة

وتوج فريق المقاولون العرب بكأس بطولة السوبر على حساب الزمالك عام 2004 تحت قيادة المعلم حسن شحاتة المدير الفني السابق للمقاولون في ولايته الأولى، بعد الفوز برباعية مقابل هدفين للفريق الأبيض، ومن قبلها التغلب على الأهلى بالمباراة النهائية ببطولة كأس مصر على الرغم من تواجد المقاولون في دوري القسم الثاني في هذا التوقيت.

الزمالك يتوج بالسوبر الأفريقى أمام المقاولون

وكانت من المباريات المهمة التي جمعت الزمالك والمقاولون، هي مباراة السوبر الأفريقى 1997 والتي نجح فيها الزمالك الفوز بركلات الترجيح، وشارك الأبيض فى المباراة بصفته بطلًا لبطولة دورى أبطال أفريقيا فيما شارك الذئاب بصفته حاملًا للقب كأس الكؤوس الأفريقية، واحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيح بعد تعادل الفريقان بالوقت الحالى، والتى حسمها الأبيض لصالحه بنتيجة 4 / 2 ويتوج باللقب للمرة الثانية فى تاريخه.

