فحص طبي لمحمد علي بن رمضان قبل مران الأهلي

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان

يخضع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق مران الأهلي القادم بعد خروجه متأثرا بآلام خفيفة عقب مباراة فاركو أمس، حيث يحدد الفحص الطبي موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية. 

وحقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على ضيفه فاركو برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

