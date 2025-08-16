ذكرت “رويترز” نقلًا عن مصادر بالبيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سلّم نظيره الروسي فلاديمير بوتين رسالة من السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب حول لم شمل أطفال أوكرانيين وذويهم.

ونقلت “رويترز” عن مصادرها أن الرئيس ترامب سلّم بوتين الرسالة خلال قمة ألاسكا.

ولم تكن ميلانيا ترامب المولودة في سلوفينيا في الرحلة إلى ألاسكا، ولم يُفصح المسؤولون عن محتوى الرسالة، باستثناء الإشارة إلى “اختطاف الأطفال نتيجة للنزاع”.

تجدر الإشارة إلى أن الأطفال الذين يستغلهم نظام كييف وحلفاؤه في حملتهم لتشويه روسيا، هم من نزلاء دور الأيتام والرعاية في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون التي انضمت إلى روسيا.

وأخطرت السلطات الروسية نظام كييف والمنظمات الدولية باستعدادها لتسليم أي طفل لذويه أو أقربائه إن وجدوا في أوكرانيا.

كما بين الأطفال المذكورين، كثيرون ممن كانوا في رحلات إلى معسكرات الأطفال الروسية، أو لدى أقاربهم في روسيا مع بدء العملية العسكرية الروسية وتوقف السفر بين روسيا وأوكرانيا.

وعقد لقاء القائدين في القاعدة العسكرية “إلمندورف-ريتشاردسون” في ألاسكا، حيث أجرى بوتين وترامب مباحثات ثنائية مغلقة.

وكان ترامب قال في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الروسي: “أستطيع القول إننا عقدنا اجتماعًا مثمرًا للغاية، ولقد حققنا تقدمًا هائلًا”.

