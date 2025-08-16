بمشاركة زياد ظاظا، مروان بابلو وليجي سي وشهاب يشعلون أجواء مهرجان العلمين (صور)

أشعل نجوم الراب الشباب، مروان بابلو، ليجي سي، وشهاب، بمشاركة من زياد ظاظا، مساء الجمعة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة.

هتف الآلاف من الجماهير لحظة ظهور مروان بابلو على المسرح، وسط هتافات وصيحات من الشباب.

قدّم نجم الراب مروان بابلو مجموعة من أشهر أغانيه، من بينها "ديفا" و"ماتمشيش"، و"راكور" خلال مشاركته في حفل مهرجان العلمين.

كما أشعل شهاب الحفل بأغنية “أصلي العرب” والتي لاقت هتافًا كبيرًا من الجمهور وسط رقص وتصفيق وغناء الحضور.

وشارك زياد ظاظا مع ليجي سي الغناء على المسرح في دويتو كان مفاجأة للجمهور.



وجاءت أسعار تذاكر حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب في مهرجان “العالم علمين” 2025 كالتالي:

أسعار حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب

- تذكرة الـragular بـ600 جنيهًا.

- تذكرة الـfan pit بـ1000 جنيه.

- تذكرة الـfront line بـ5000 جنيه.

- تذكرة الـhigh tabels لخمسة أفراد بـ50 ألف جنيه.

- تذكرة الـlounges لثمانِي أفراد بـ100 ألف جنيه.

وتقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.

وتأتي هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، وأثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

