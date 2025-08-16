السبت 16 أغسطس 2025
أخبار مصر

اليوم، انطلاق امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة بـ"اللغة العربية"

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة - صورة أرشيفية، فيتو
تنطلق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، للنظام القديم والحديث، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥، وتستمر للنظام الحديث حتى يوم السبت الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥.

 

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بالنظامين الحديث والقديم سيؤدون الامتحان اليوم السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ فى مادة اللغة العربية فترة أولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية.

كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في مادة اللغة العربية (ورقة أولى) فترة أولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة مقاييس مفاهيم اللغة الإنجليزية في الفترة الأولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية.

 

إحصائية امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 

وتستعرض الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني هذا العام على النحو التالي:

- إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني (نظام قديم) يبلغ ١٢١٤٢ طالبًا وطالبة.

- إجمالي عدد طلاب نظام حديث ١٤٥٩٣٠ طالبًا وطالبة.

- إجمالي عدد طلاب مدارس المكفوفين ٧ طلاب.

- إجمالي عدد طلاب مدارس المتفوقين طالبان.

- عدد اللجان ٢٦٧ لجنة على مستوى جميع الجمهورية.

الثانوية العامة الدور الثاني الثانوية العامة امتحانات الثانويه العامه الدور الثاني امتحانات الثانوية العامة

