"الصحفيين" تنظم "يوما تضامنيا" لشهداء الصحافة الفلسطينية، اليوم

تنظم نقابة الصحفيين، مساء  اليوم السبت، يومًا تضامنيًا مع الصحافة الفلسطينية، يتضمن تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، معرض صور وإيقاد شموع وشهادات من غزة وفيلم عن التجويع وكلمات لنقابيين عرب ودوليين.

جائزة حرية الصحافة للزملاء الفلسطينيين 

كما قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، بالإجماع منح شهداء الصحافة الفلسطينية جائزة حرية الصحافة لهذا العام، وإطلاق أسماء عددٍ منهم على بعض جوائز الصحافة المصرية، التي تقدمها النقابة.

مذكرة مشتركة في المحكمة الجنائية ضد قيادات الاحتلال 

وقرر المجلس توجيه دعوة للاتحادين العربي والدولي للصحفيين، وجميع النقابات العربية والدولية لتقديم مذكرة مشتركة رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب الصهاينة، بهدف مساءلتهم عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، والصحافة الفلسطينية.

وأكد أن الجرائم البشعة بحق الصحفيين الفلسطينيين، تعد حلقة جديدة في سلسلةٍ وحشية من الإبادة الإعلامية، وهي جريمةٌ تُعتبر الأكبر من نوعها في التاريخ الحديث، حيث تجاوز عدد الشهداء من الصحفيين 248 صحفيًا وصحفية.

وشدد على أن هذا الرقم يفوق عدد شهداء الحقيقة في حروب كبرى مثل حربي فيتنام والعراق مجتمعتين. 

مضيفا أنه لا تقتصر هذه الجرائم على القتل المباشر، بل تمتد لتشمل إصابة المئات بجروح خطيرة، واعتقال العشرات بشكل تعسفي، وقصف منازلهم بشكل متعمد لتشريد أسرهم.

