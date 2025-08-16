وراس بابا افتكرت تصريحاتها AI، أصالة تعلق على خلافها مع مايا دياب قبل حفلها في بيروت

أثارت الفنانة أصالة نصري الجدل من جديد بعد تصريحها عن أزمتها مع مايا دياب.

أزمة مايا دياب وأصالة

وخرجت أصالة في تصريح جديد لها خلال مؤتمر صحفي قبل حفلها حفلها المنتظر في بيروت اليوم السبت 16 أغسطس 2025، وقالت إنها تعجبت من تصريحات مايا دياب الأخيرة عنها، مشيرة إلى أنها كانت تعتقد تصريحاتها بالذكاء الاصطناعي ولكنها حقيقية.

وأوضحت أصالة في تصريحاتها: "الصراحة كل ذكرياتنا حلوة كل أوقاتنا كانت حلوه كانت تحجز لي الصخرة وبتحرق إيديها بالصودة الدجاج وهي عم تقول لي إياها وعملت لي أحلى أكلات وقضينا أحلى الذكريات.

وأضافت: "استغربت اللي قالته وحياة الله صدقوا وراس بابا إني فكرت اللي قالته AI أنا قلت مستحيل يكون هيك عم تقول شيء يعني حتى مش منطقي فكرت في الأول إن في حدا متبلي عليها بعدين قالوا لي والله هذه حقيقة واستغربت".

وتابعت: "على كل حال كثير ما في بيننا إلا كل الأيام الطيبة وهي ما عملت غير كل شيء حلو"

وأشارت الفنانة أصالة إلى أنها تعرفت على مايا دياب قبل 5 أعوام من خلال صديق مشترك لهما هو نيكولا جبران، لافتة إلى أن الذكريات والأوقات التي جمعتهما كانت جميعها جميلة.

وكان تصدر اسم النجمتين أصالة نصري ومايا دياب مؤشر البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خلاف نشب بينهما بعد تصريحات أصالة عن الأخيرة في المؤتمر الخاص بها في جرش مؤخرًا.

وقالت مايا دياب وقتها إنها تتمنى ألا تضطر إلى عقد مؤتمر صحفي تكشف من خلاله عن بعض التفاصيل المتعلقة بعلاقتهما.

خلاف مايا دياب وأصالة

وكانت أصالة تلقت سؤالا من أحد الصحفيين خلال المؤتمر عن ألبوم مايا دياب، وقالت: "هي عاملة ألبوم مبروك خلي المؤتمر فني وخلينا مبسوطين مع بعض".

وردت مايا دياب على تصريحات أصالة وقالت في لقاء تلفزيوني: “أنا اللي بقول لها إن شاء الله يكون عندي مؤتمر غير فني وأحكي فيه عن أصالة”.

وتألقت الفنانة السورية أصالة نصري في حفلها بختام مهرجان جرش بالأردن على المسرح الجنوبي وسط حضور كبير من الجمهور.

وقدمت أصالة خلال ختام مهرجان جرش عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير بالإضافة إلى غنائها أغاني ألبومها الجديد ضريبة البعد.

وحرصت ابنتها شام الذهبي على الحضور لدعم والدتها.

وكشفت الفنانة السورية أصالة نصري، عن إمكانية عودتها إلى بلدها سوريا بعد غياب لمدة 15 عاما، مؤكدة أن تلك الزيارة تعوضها عن الأوجاع التي عانتها بسبب غيابها عن وطنها.

وقالت أصالة خلال المؤتمر الخاص بها بمهرجان جرش، إنها من المحتمل أن تزور سوريا في نهاية هذا الشهر.

