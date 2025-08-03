الأحد 03 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

أصالة تتألق في ختام مهرجان جرش بالأردن وابنتها شام تدعمها (فيديو)

أصالة، فيتو
أصالة، فيتو

تألقت الفنانة السورية أصالة نصري في حفلها بختام مهرجان جرش بالأردن على المسرح الجنوبي وسط حضور كبير من الجمهور.

أصالة تختتم مهرجان جرش 

وقدمت أصالة خلال ختام مهرجان جرش عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير بالإضافة إلى غنائها أغاني ألبومها الجديد ضريبة البعد.

 وحرصت ابنتها شام الذهبي على الحضور لدعم والدتها.

وكشفت الفنانة السورية أصالة نصري، عن إمكانية عودتها إلى بلدها سوريا بعد غياب لمدة 15 عاما، مؤكدة أن تلك الزيارة تعوضها عن الأوجاع التي عانتها بسبب غيابها عن وطنها.

وقالت أصالة خلال المؤتمر الخاص بها بمهرجان جرش، إنها من المحتمل أن تزور سوريا في نهاية هذا الشهر.

ألبوم إصالة الجديد

يضم الألبوم أغنيات متنوّعة تمزج بين الحس العاطفي والطرب الكلاسيكي، من بينها: كلام فارغ، ضريبة البعد، ما وحشتكش، أحبك أكرهك، أنا هنساك، اكتفاء بالنفس، العنب الساقع، حبة حبة، متوحشة، وحوسة إيه دي.

 

وتعاونت أصالة في هذا العمل مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين في الوطن العربي، منهم محمود عليم، منة القيعي، أحمد المالكي، مصطفى العسال، محمد عبد المجيد، أحمد حسن راؤول، عمرو الشاذلي، مصطفى حدوتة، إسلام الجريني، جابر جمال، إلى جانب عمل خاص من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، ما منح الألبوم طابعًا فنيًا يجمع بين الحداثة والأصالة.

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أصالة تختتم مهرجان جرش الفنانة السورية أصالة نصري أصالة نصرى السورية أصالة نصري مهرجان جرش

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