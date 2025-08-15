الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل فاركو لمباراة الأهلي في الدوري الممتاز

فاركو، فيتو
فاركو، فيتو

أعلن أحمد خطاب، المدير الفني لفريق فاركو، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي،  بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل فاركو أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: بابا کار - معاذ أحمد - محمد حسين.

خط الوسط: أحمد البحراوي - جابر كامل - محمد فخري - أحمد شعبان - محمد عز.

خط الهجوم: محمود فرحات - كريم الطيب.

تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو 

حراسة المرمي: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أشرف دارى، ياسين مرعى، محمد هاني، كريم فؤاد.

خط الوسط: آليو ديانج، محمد علي بن رمضان، أشرف بن شرقي، أحمد زيزو، محمود تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس علي مقاعد بدلاء الأهلي أمام فاركو كل من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شكري وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فاركو فريق فاركو الأهلي الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

مواد متعلقة

كهرباء الإسماعيلية يخطف تعادلا مثيرا من بتروجت 2/2 في الدوري الممتاز (صور)

فيصل وشلبي يقودان تشكيل البنك الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري الممتاز

الأهلي يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز

هدافو مواجهات الأهلي وفاركو.. ونتيجة اللقاء الأول بين الفريقين

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الأسد بالهرم

الوزير اسمه علاء فاروق

كهرباء الإسماعيلية يخطف تعادلا مثيرا من بتروجت 2/2 في الدوري الممتاز (صور)

ديانج أساسيا، ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي أمام فاركو في الدوري الممتاز

دار الإفتاء توضح حكم شراء وتبادل حلوى المولد النبوي

الجمهور يهاجم إدارة برنامج the voice بسبب لجان التحكيم

الضابط حطم زجاج السيارة بيده، تفاصيل "مطاردة هوليودية" لسائق متهور على كوبري أكتوبر (فيديو)

غلق كلي بكوبري الجلاء في الاتجاهين لمدة 3 ساعات غدا السبت

خدمات

المزيد

خطوات التقديم والمميزات، كل ما تريد معرفته عن برنامج التأهيل التربوي من جامعة الأزهر

أسعار القصدير اليوم الجمعة

كيفية الحفاظ على الحقوق التأمينية للموظف حال الفصل من العمل

البتلو يرتفع 33.5 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الرجوع في الهبة بدعوى جحود الموهوب له؟

دار الإفتاء توضح حكم شراء وتبادل حلوى المولد النبوي

حبست كلبين في مزرعة بغرض الحراسة وغفلت عنهما ونفقا.. هل عليّ ذنب؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads