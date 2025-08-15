مصرع طفل سوداني داخل أسانسير في فيصل

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة طفل سودانى الجنسية، توفي داخل أسانسير بعدما سقطت بين الأسانسير والحائط، بمنطقة المريوطية بـ فيصل، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وفاة طفل بفيصل

تلقت غرفة عمليات النجد، بلاغا من الأهالي بمصرع طفل سوداني الجنسية داخل أسانسير بمنطقة المريوطية فى فيصل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين سقوط الطفل أثناء صعوده مع أخواته بين الحائط والأسانسير وحشر جسده وتوفي في الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرته وشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

