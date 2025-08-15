الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع طفل سوداني داخل أسانسير في فيصل

الأسانسير، فيتو
الأسانسير، فيتو

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة طفل سودانى الجنسية، توفي داخل أسانسير بعدما سقطت بين الأسانسير والحائط، بمنطقة المريوطية بـ فيصل، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وفاة طفل بفيصل

تلقت غرفة عمليات النجد، بلاغا من الأهالي بمصرع طفل سوداني الجنسية داخل أسانسير بمنطقة المريوطية فى فيصل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين سقوط الطفل أثناء صعوده مع أخواته بين الحائط والأسانسير وحشر جسده وتوفي في الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرته وشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وفاة طفل بفيصل فيصل منطقة المريوطية المريوطية مديرية أمن الجيزة أمن الجيزة

مواد متعلقة

انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا في ترعة بـ قنا

أثارت الذعر بين الناس، ساويرس يكشف حقيقة العثور على جثة بلا رأس في الساحل الشمالي

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الأسد بالهرم

انكسار الحرارة وشبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة طقس السبت

زيزو يسجل هدف الأهلي الثالث في شباك فاركو

الوزير اسمه علاء فاروق

عايزين نعيش عيشة آدمية، بيان جديد من نجوى فؤاد بعد استجابة وزير الثقافة لمناشدتها

دار الإفتاء توضح حكم شراء وتبادل حلوى المولد النبوي

إيكيتيكي يسجل هدف ليفربول الأول في شباك بورنموث

كهرباء الإسماعيلية يخطف تعادلا مثيرا من بتروجت 2/2 في الدوري الممتاز (صور)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

قبل انطلاق تنسيق المتفوقين 2025، قواعد قبول طلاب مدارس النيل الثانوية الدولية بالجامعات

خطوات التقديم والمميزات، كل ما تريد معرفته عن برنامج التأهيل التربوي من جامعة الأزهر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية موت الأب في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات

ما حكم الرجوع في الهبة بدعوى جحود الموهوب له؟

دار الإفتاء توضح حكم شراء وتبادل حلوى المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads