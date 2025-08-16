السبت 16 أغسطس 2025
حوادث

إعادة فتح كوبري الجلاء بالاتجاهين أمام حركة السيارات

كوبري الجلاء، فيتو
كوبري الجلاء، فيتو

فتحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل، كوبري الجلاء في الاتجاهين أمام حركة السيارات، بعد الانتهاء من أعمال صيانة الفاصل العرضي لكوبري الجلاء في الاتجاهين أمام فندق الشيراتون.

 

إغلاق كوبري الجلاء كليًّا

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت إغلاق كوبري الجلاء في الاتجاهين كليًّا لمدة (3 ساعات) صباح يوم السبت الموافق 16/8/2025، على أن تكون الأعمال من الساعة 3 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا من نفس اليوم،  بسبب أعمال صيانة الفاصل العرضي للكوبري في الاتجاهين أمام فندق الشيراتون.

 

تحويلات مرورية لكوبري الجلاء

وبيَّنت إدارة مرور الجيزة التحويلاتِ المرورية اللازمة للتسهيل على قائدي المركبات، وهي كالتالي:

حركة المركبات القادمة من مناطق الجيزة والراغبة في استكمال السير باتجاه كوبري الجلاء نحو مناطق القاهرة، يتم تحويلها للسير بميدان الجلاء ثم التوجه إلى شارع كورنيش النيل وصولًا إلى مطلع كوبري 6 أكتوبر في اتجاه القاهرة.

 

بالنسبة إلى حركة المركبات القادمة من مناطق القاهرة والراغبة في استكمال السير باتجاه كوبري الجلاء نحو مناطق الجيزة فقد تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنفيذ التحويلات المرورية اللازمة أثناء فترة الغلق المشار إليها.

 

وتنسق الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لتسهيل التحركات.

 


وتهيب إدارة مرور الجيزة المواطنين من قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات اللوحات الإرشادية واللجان المرورية لتلافي الازدحامات بمحيط الأعمال.

الجريدة الرسمية
