الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع ضد المقاولون في الدوري الممتاز

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غدا السبت على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وفي السطور التالية نعرض تشكيل الزمالك المتوقع ضد المقاولون العرب في الدوري الممتاز. 

تشكيل الزمالك المتوقع ضد المقاولون العرب 

في حراسة المرمي: محمد صبحي

فى خط الدفاع: محمود بنتايك، الونش، حسام عبد المجيد، عمر جابر

فى خط الوسط: محمد شحاتة، دونجا، ناصر ماهر،  شيكو بانزا، عبد الحميد معالي. 

فى خط الهجوم: ناصر منسي 

الزمالك يفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى 

 وكان نادي الزمالك قد حقق فوزا غاليا ومستحقا على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز على أرضية ملعب استاد هيئة قناة السويس. 

سجل هدفي الزمالك كل من ناصر ماهر من تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ثم سجل محمد شحاتة الهدف الثاني من تصويبة ساقطة من قبل منتصف الملعب سكنت شباك محمد بسام المتقدم عن المرمى. 

 

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب 

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء غدا السبت على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب 

تنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

