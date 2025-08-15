محمد فخري يقلص الفارق لـ فاركو مع الأهلي بهدف

سجل محمد فخري هدف فريق فاركو الأول في مرمى الأهلي لتصبح النتيجة 3-1 للأحمر، في المباراة التي تقام مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو

حراسة المرمي: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أشرف دارى، ياسين مرعى، محمد هاني، كريم فؤاد.

خط الوسط: آليو ديانج، محمد علي بن رمضان، أشرف بن شرقي، أحمد زيزو، محمود تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس علي مقاعد بدلاء الأهلي أمام فاركو كل من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شكري وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل فاركو أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: بابا کار - معاذ أحمد - محمد حسين.

خط الوسط: أحمد البحراوي - جابر كامل - محمد فخري - أحمد شعبان - محمد عز.

خط الهجوم: محمود فرحات - كريم الطيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.