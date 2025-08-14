الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

العربية لحقوق الإنسان: الحديث عن إسرائيل الكبرى جريمة تستوجب الملاحقة الدولية

نتنياهو، رئيس حكومة
نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، فيتو

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التزامه بما أسماه “حلم إسرائيل الكبرى”، والتي تشمل – وفق خريطة مرفقة – أراضي دول عربية عدة من بينها مصر والسعودية والأردن ولبنان وسوريا والعراق والكويت، إضافة إلى أجزاء من تركيا، معتبرة ذلك “جريمة عدوان” تستدعي الملاحقة الجنائية الدولية.

تصريحات نتنياهو عن إسرائيل الكبرى

وأكد رئيس المنظمة، المحامي علاء شلبي، أن هذه التصريحات لا يمكن الاستخفاف بها، لاسيما أنها تصدر عن متهم رسميًا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويقود جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة المحتل، المنظورة أمام محكمة العدل الدولية.

وأشار «شلبي» إلى أن وجود خريطة “إسرائيل الكبرى” على زي جيش الاحتلال يعكس أنها هدف إستراتيجي لسلطات الاحتلال، ويُفسر خطابها حول “تغيير الشرق الأوسط” وتوسيع العدوان الجاري.

وشددت المنظمة على أن هذه التصريحات تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، داعية مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عملية لردع الاحتلال، وإنهاء حصانته، ومحاسبة مرتكبي جرائمه.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وحذرت المنظمة من أن التهاون الدولي إزاء الجرائم الصهيونية  يفاقم المخاطر الإقليمية ويصعّد الحساسيات الدينية، في ظل ما وصفته بسيطرة “الصهيونية الدينية” على الحكم في إسرائيل وتهديدها المباشر للمقدسات

