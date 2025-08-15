زيلينسكي: مستعدون للعمل بشكل بناء لإنهاء الحرب بأوكرانيا ونعول على موقف أمريكا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، اليوم الجمعة: إننا مستعدون للعمل بشكل بناء لإنهاء الحرب عليأوكرانيا ونعول على موقف أمريكي قوي.

وأضاف زيلنسكي، أن الاجتماع الثلاثي مع ترامب وبوتين قد يؤدي إلى حلول فعالة، مشيرا الي ضروة أن تكون هناك ضمانات أمنية وسلام مستدام لإنهاء الحرب.

واختتم: محاولة روسيا إظهار قوتها قبل القمة من خلال شن هجوم جديد في الشرق باءت بالفشل.

وقبل وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه حان الوقت لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفًا: “نعول على الولايات المتحدة في ذلك”.

بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحترام المتبادل في العلاقة التي تحكمه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي يرافقه عدد من رجال الأعمال لحضور قمة آلاسكا.

ونفى ترامب وجود علاقات تجارية مع روسيا إلا إذا أوقفت الحرب، معتقدا أن موسكو تريد التفاوض مع أجل الحرب، مشيرا إلى إمكانية وجود ضمانات أمنية لروسيا مع أوروبا.

ترامب قال أيضا: "على أوكرانيا أن تتخذ قرارا بشأن الأراضي، خاصة أن الحرب يجب أن تتوقف".

وأضاف ترامب: "بوتين يعتقد أن هجماته المستمرة على أوكرانيا تمنحه قوة في المحادثات لكن ذلك يضر به".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه يعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا من أجل إنقاذ الأرواح، مشيرا إلى إمكانية تحقيق نتيجة ما في القمة المرتقبة مع الرئيس الروسي بوتين.

