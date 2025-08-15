نجوى فؤاد تحسم الجدل حول زواجها من عم أنغام ( فيديو)

حسمت الفنانة نجوى فؤاد، الجدل حول زواجها من المطرب عماد عبد الحليم عم المطربة أنغام"، حيث أكدت أن كل ما تردد حول زواجها من الراحل مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة.

نجوي فؤاد تحسم الجدل حول زواجها من عم أنغام

وقالت نجوى فؤاد في مداخلة هاتفية لها، عبر برنامج بنظرة تانية المذاع على قناة الشمس: الشائعات في حياتي كتبر، قالوا إني اعتزلت واتجوزت المطرب عماد عبد الحليم، لكن خليهم يقولوا اللي على كيفهم الكلام مش عليه جمرك، وبالنسبة لزواجي من عماد عبد الحليم لما أقول إني اتجوزته أشرف ما يقولوا كانت معاه.

وأكدت نجوى فؤاد أنها لم تتزوج من المطرب عماد عبد الحليم، وقالت: دي قلة أدب والحقيقة إنها كانت شائعة أزعجتني جدا.

وفي نهاية حديثها أكدت الفنانة أنها لم تعتزل الفن، وأن ابتعادها عن الساحة الفنية سببه أزمتها الصحية فقط، وجميع الأقاويل المتداولة بشأن نيتها الاعتزال هو أمر عار تماما من الصحة

