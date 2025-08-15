22 أغسطس، سعد لمجرد في أضخم حفلات الصيف بالساحل الشمالي

يستعد المطرب المغربي سعد لمجرد، لإحياء واحدة من أضخم حفلات الصيف في الساحل الشمالي، وذلك يوم 22 أغسطس الجاري.

وأعلن المنتج تامر عبد المنعم، أن هذا الحفل يعد الأكبر لسعد لمجرد، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا من محبيه في مصر والعالم العربي.

وكانت آخر حفلات لمجرد في يوليو الماضي بالمغرب، شهد حضور جماهيري ضخم، وتألق فيه بباقة كبيرة من ألمع أغانيه.

بينما كانت آخر مشاركاته الغنائية بدويتو غنائي ناجح مع المطربة بوسي بعنوان "الشقاوة"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "الشاطر" الذي يشارك فيه النجم أمير كرارة، من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أمين نبيل.

سعد لمجرد يشارك في مهرجان القنيطرة

ومن المفترض، أن يقدم لمجرد عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها المعلم، انتي باغية واحد وغيرهم.

ومن ناحية أخرى، كان الفنان المغربي سعد لمجرد كشف كواليس لقائه بـ سلطان الطرب جورج وسوف وذلك خلال تواجده في بيروت لإحياء حفلة هناك.

لقاء سعد لمجرد وجورج وسوف في لبنان

وقال سعد لمجرد خلال لقائه مع برنامج “et بالعربي”: “إن مقابلة جمعته بسلطان الطرب جورج وسوف قبل حفله هناك، مؤكدًا أنها كانت مقابلة رائعة”.

وأكد سعد لمجرد أن جورج وسوف طلب منه أن يغني أغنيته الشهيرة “حلف القمر” وصوته نال إعجاب “وسوف”.

