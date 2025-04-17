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ثقافة وفنون

يضم 5 أغانٍ، بهاء سلطان يطرح ألبومه الجديد الليلة

بهاء سلطان، فيتو
بهاء سلطان، فيتو

يستعد المطرب بهاء سلطان مساء اليوم الخميس لطرح أحدث ألبوماته الغنائية “رسيني” والذي يضم 5 أغاني متنوعة ويتعاون فيه مع شركة روتانا.

ألبوم بهاء سلطان الجديد

ألبوم بهاء سلطان الجديد “رسيني” يضم 5 أغاني ومنهم: اترموا، بنشوف فلان، الطيبين، بالإضافة إلي أغنيتين أخرين 

وفي سياق آخر، كان المطرب بهاء سلطان قد حقق نجاحا كبيرا مؤخرا بأغنية “صاحبي يا صاحبي” من مسلسل “ولاد الشمس” بطولة الفنانان أحمد مالك وطه دسوقي، والذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي. 

وكان الشاعر الغنائي خالد تاج الدين كشف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن تعاونه مع المطرب بهاء سلطان في أغنية جديدة تحمل عنوان “الطيبين”.  

ونشر خالد تاج الدين صورة من كواليس التحضير للأغنية مع بهاء سلطان، وعلق عليها قائلا: “قريبا الطيبين مع البوب بهاء سلطان.. وفي الصورة بقنع بهاء إن جملة (الطيبين للطيبات) ممكن تتغنى بس هو مقتنعش وغيرناها في الاخر”.

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