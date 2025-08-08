الجمعة 08 أغسطس 2025
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025

أيام قليلة تفصلنا على قيام وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025 والذي من المقرر أن يتم صرفه خلال الأسبوع المقبل.

 

ومن المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025 يوم الجمعة الموافق 15 يونيو الجاري.

 

وسيتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025، وذلك من خلال جميع المنافذ الرسمية المعتمدة، بما في ذلك فروع بنك ناصر الاجتماعي وماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري.

 

صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025 

وكانت الحكومة أقرت زيادة بنسبة 25% على معاش تكافل وكرامة اعتبارًا من أبريل 2025، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجًا.​

 

خطوات الاستعلام عن معاش شهر يونيو 2025

ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن المعاش إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط المخصص من وزارة التضامن هنا 

2. اختيار برنامج «تكافل وكرامة».

3. إدخال الاسم رباعي للمستفيد.

4. تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

5. إدخال رقم الهاتف المسجل للمستفيد.

6. الضغط على زر «استعلام» لعرض تفاصيل المعاش المستحق.

 

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنويًا عقب إقرار الزيادة الجديدة المقررة بـ25% وتنفيذها بداية من شهر إبريل الماضي.

ويحقق برنامج "تكافل وكرامة" جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة في مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر.

 

وكانت قد وكشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم زيادة الدعم النقدى المخصص للأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج تكافل وكرامة إلى 900 جنيه اعتبارا من شهر يوليو الجاري.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه سيتم صرف مستحقات الشهر للفئات المستفيدة فى منتصف يوليو 2025 مؤكدة أن تمويل البرنامج تضاعف 11 مرة منذ إطلاقه. 

