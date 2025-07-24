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أخبار مصر

وزارة التضامن تنفذ أنشطة تثقيفية ورياضية وترفيهية بمؤسسة فتيات العجوزة

فتيات العجوزة
فتيات العجوزة
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نفذت وزارة التضامن الاجتماعي بمشاركة الشباب المنضمين لبرنامجها الصيفي التفاعلي "ديسكفر - اكتشفني" مجموعة من الأنشطة التثقيفية والرياضية والترفيهية بمؤسسة الفتيات بالعجوزة، وذلك انطلاقا من دور الوزارة في توفير كافة أوجه الرعاية لأبناء مصر بدور الرعاية، وكذلك تعزيز أوجه الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

وتأتي هذه الفاعلية في إطار التعاون والشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة ويل سبرنج لرفع المستوى الثقافي والتربوي للفتيات تأكيدا على المسؤولية المجتمعية نحو الخروج بأجيال صالحة للوطن، حيث تهدف هذه الأنشطة إلى مساعدة الفتيات في التعبير عن مشاعرهم واكتشاف قدراتهم تحقيقا لتمكنهن اجتماعيا نحو مستقبل أفضل ويكونوا شخصيات فعالة في المجتمع.

وشملت الأنشطة التي قام بها 70 طالبا وطالبة من مدرستي الشويفات وسانت فاتيما - المشتركين ببرنامج "اكتشفني" - أنشطة زراعية ورياضية وتعليمية وترفيهية وتعليم الفتيات كيفية عمل إكسسوارات من الخرز، ورسم على الوجه، وألعاب خشبية، كما تم في نهاية الزيارة توزيع هدايا على الفتيات، وكولدير مياه هدية للدار.

الجدير بالذكر أن برنامج "اكتشفني" هو برنامج صيفي تفاعلي يهدف إلى تطوير مهارات الطلاب الشخصية والاجتماعية من خلال مجموعة من الأنشطة التربوية والترفيهية، والبرنامج لمدة 10 أيام ويهدف تعليم الشباب القيادة.

ويركز البرنامج على تنمية قدرات الطلاب في مجالات القيادة، التعاون، خدمة المجتمع، والتواصل الفعّال، داخل بيئة آمنة ومحفزة.

يعتمد برنامج "اكتشفني" على التعلم بالممارسة ويمنح المشاركين فرصة لاكتشاف قدراتهم واكتساب مهارات حياتية تساعدهم في حياتهم الدراسية والشخصية.

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