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ثقافة وفنون

مشيرة إسماعيل: أحمد مكي مبدع وتجربتي معاه حلم وتحقق

مشيرة إسماعيل وأحمد
مشيرة إسماعيل وأحمد مكي، فيتو

عبَّرت الفنانة مشيرة إسماعيل، خلال برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، عن حبها الكبير للنجم أحمد مكي، وكشفت كواليس مشاركتها في مسلسل "الكبير أوي".

 

عمر مصطفى متولي كلمني وقال لي: عايزينك في شغل مع مكي

وقالت مشيرة إسماعيل: "لاقيت عمر مصطفى متولي بيكلمني وبيقولي في شغل في تركيا وهنصور مع أحمد مكي، أنا وقتها كنت هتجنن من الفرحة.. حلم إني أشتغل معاه".

 

أنا محجبة.. ومكي قال لي: مفيش أي مشكلة

وتبعت: "قلت له أنا محجبة، فرد عليَّ بمنتهى الاحترام: مفيش مشكلة خالص احنا عايزينك، وفعلًا رحت وصورت، وكانت تجربة مبهجة ومليانة طاقة حلوة".

تجربة "الكبير أوي".. بساطة وفن راقٍ

وأشادت مشيرة بجو العمل في مسلسل "الكبير أوي"، قائلة: "انبسطت جدًّا، وده مش مجرد شغل.. دي تجربة جميلة مع فنان مختلف، محترم، ومبدع زي أحمد مكي".

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مشيرة اسماعيل الفنانة مشيرة إسماعيل مسلسل الكبير أوى أحمد مكي منى الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلى

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