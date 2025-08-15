الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تاريخ مواجهات الأهلي وفاركو قبل لقاء الليلة

الأهلي
الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لمواجهة نظيره فريق فاركو، اليوم الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.‏

تاريخ مواجهات الأهلي وفاركو قبل مواجهة الليلة

والتقى الأهلي مع فاركو في 8 مباريات ضمن مسابقة الدوري الممتاز، حيث حقق الأهلي الفوز في 6 مواجهات، بينما تعادل الفريقين في مباراتين، بينما لم يفوز فاركو في أي مباراة بالدوري أمام الأحمر.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في الجولة الختامية من الموسم الماضي، وانتهت بفوز كبير للأهلي بنتيجة 6-0.

أما على مستوى البطولات الأخرى، فقد حقق فاركو انتصارين على الأهلي، الأول اعتباري في كأس مصر بعد انسحاب الأهلي من البطولة، والثاني في كأس الرابطة الموسم الماضي، حيث فاز فاركو بنتيجة 2-1

مباراة الأهلي وفاركو

ويلتقي الأهلي مع فاركو مساء اليوم في الدوري الممتاز، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز الأول بالبطولة وتصحيح المسار بعد التعادل المخيب في الجولة الافتتاحية أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2.

في المقابل، يدخل فاركو المباراة طامحًا في تحقيق مفاجأة أمام حامل اللقب والخروج بنتيجة إيجابية.

يذكر أن الفريق السكندري استهل مشواره في المسابقة بتعادل سلبي أمام إنبي.

موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

تبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي ريبيرو خوسيه ريبيرو الدوري الممتاز فاركو

مواد متعلقة

صراع الإيجيبشن ليج عرضٌ مستمر الليلة.. الأهلي يتحدى فاركو في موقعة تصحيح المسار.. البنك يواجه حرس الحدود على «شط الإسكندرية».. وبتروجت يصطدم بالكهرباء

موعد مباراة الأهلي المقبلة

الأكثر قراءة

ضبط المتهمين في حادث مطاردة طبيبة وأسرتها على طريق أبو حماد بالشرقية

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

توفي في الحال، طعن شاب بمدخل قرية الراهبين بالغربية

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

بدر عبد العاطي.. يعرف متى يتكلم ومتى يفرض الصمت

أقوى رسائل السيسي عن آخر تطورات أزمة سد النهضة وحرب غزة

الأرصاد: سحب رعدية وأتربة ورمال على هذه المناطق

إعلام إسرائيلي: ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة

خدمات

المزيد

هل يمكن سداد مديونية البطاقات من الحساب في بنك مصر؟

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصقر في المنام وعلاقتها بمواجهة ظروف صعبة

ما ضوابط الاحتفال بالمولد النبوي؟ دار الإفتاء تُجيب

هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في الزوايا؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads