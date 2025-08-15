تاريخ مواجهات الأهلي وفاركو قبل لقاء الليلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لمواجهة نظيره فريق فاركو، اليوم الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.‏

تاريخ مواجهات الأهلي وفاركو قبل مواجهة الليلة

والتقى الأهلي مع فاركو في 8 مباريات ضمن مسابقة الدوري الممتاز، حيث حقق الأهلي الفوز في 6 مواجهات، بينما تعادل الفريقين في مباراتين، بينما لم يفوز فاركو في أي مباراة بالدوري أمام الأحمر.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في الجولة الختامية من الموسم الماضي، وانتهت بفوز كبير للأهلي بنتيجة 6-0.

أما على مستوى البطولات الأخرى، فقد حقق فاركو انتصارين على الأهلي، الأول اعتباري في كأس مصر بعد انسحاب الأهلي من البطولة، والثاني في كأس الرابطة الموسم الماضي، حيث فاز فاركو بنتيجة 2-1

مباراة الأهلي وفاركو

ويلتقي الأهلي مع فاركو مساء اليوم في الدوري الممتاز، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز الأول بالبطولة وتصحيح المسار بعد التعادل المخيب في الجولة الافتتاحية أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2.

في المقابل، يدخل فاركو المباراة طامحًا في تحقيق مفاجأة أمام حامل اللقب والخروج بنتيجة إيجابية.

يذكر أن الفريق السكندري استهل مشواره في المسابقة بتعادل سلبي أمام إنبي.

موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

تبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

