قبل انطلاق التنسيق غدا.. قواعد وضوابط قبول طلاب مدارس المتفوقين في الجامعات للعام 2025.. فتح تسجيل الرغبات لمدة 3 أيام

تنسيق الجامعات 2025.. تنطلق غدا أولى أيام تنسيق طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل الثانوية الدولية للعام الجامعي 2025/2026.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، عن بدء تسجيل رغبات طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل الثانوية الدولية للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني خلال الفترة من يوم السبت الموافق 16/8/2025 وحتى يوم الإثنين الموافق 18/8/2025 ولمدة ثلاثة أيام، وفقًا للضوابط والقواعد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول هؤلاء الطلاب للعام الدراسي القادم 2025/2025.

وتستعرض فيتو قواعد قبول طلاب مدارس المتفوقين للعلوم بالجامعات 2025 وفقا للقرار الوزاري الصادر من وزير التعليم العالي رقم 1177 في هذا الشأن.

قواعد قبول طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالجامعات 2025

جاءت قواعد قبول طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالجامعات الحكومية المصرية كالتالي:

الموافقة على تخصيص نسبة مرنة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية في العلوم والتكنولوجيا من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية، بحيث تحسب على أساس الأعداد المقرر قبولها سنويًا من حملة الثانوية العامة المصرية في الكليات العلمية والهندسية التي تتناسب مع طبيعة دراسة هؤلاء الطلاب خلال المرحلة الثانوية وهي على سبيل الحصر كليات (الطب - الصيدلة - طب الأسنان - الطب البيطري - الهندسة - العلوم - الحاسبات والمعلومات)، على أن يكون لحملة هذه الشهادة مكان واحد على الأقل في كل كلية من هذه الكليات، مع جبر كسر العدد إلى العدد الصحيح الأعلى، وذلك في ضوء كتاب وزير التربية والتعليم في هذا الشأن. بالإضافة إلى كليات العلاج الطبيعي وكلية التخطيط العمراني.

إعفاء خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) من قواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها عند ترشيحهم إلى الكليات الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية بعد الفرقة الأولى واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير جيد جدًا على الأقل (أو ما يعادله من معدل تراكمي وفقًا لما يقرره مجلس الجامعة) في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

يتم حساب النسبة المرنة المقررة لخريجي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بحيث تحسب نسبة لكليات مجموعة القطاعات العلمية (الطب - الصيدلة - طب الأسنان - العلاج الطبيعي - الطب البيطري - العلوم) وتحسب نسبة أخرى لمجموعة القطاعات الهندسية (الهندسة - التخطيط العمراني - العلوم رياضة - الحاسبات والمعلومات) وذلك على النحو التالي:

۱/۳ تحسب نسبة الكليات العلمية بقسمة عدد الطلاب المتقدمين في الشهادة إلى عدد الأماكن المتاحة في القطاعات العلمية في كليات (الطب - الصيدلة - طب الأسنان - العلاج الطبيعي - الطب البيطري - العلوم) وتحسب على أساسه عدد الأماكن المتاحة في كل كلية منها.

۲/۳ تحسب نسبة الكليات الهندسية بقسمة عدد الطلاب المتقدمين في الشهادة إلى عدد الأماكن المتاحة في القطاعات الهندسية في كليات (الهندسة - التخطيط العمراني - العلوم رياضة - الحاسبات ومعلومات) وتحسب على أساسه عدد الأماكن المتاحة في كل كلية منها.

(٤) يتم حساب المجموع الاعتباري للطالب بقسمة المجموع الكلي علي عدد المواد ثم يتم ضرب الناتج في المعامل ١,٢٥، ويمكن للطالب استخراج إفادة رسمية بذلك من مكتب التنسيق موجهة إلى مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والنقابات المختلفة والمنح الداخلية والخارجية.

(٥) التأكيد على باقي القواعد المعمول بها عند قبول هذه الفئة من الطلاب بالجامعات المصرية.

