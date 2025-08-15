تعرف على القناة الناقلة لحفلات مهرجان القلعة

أعلن الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية الاتفاق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على نقل فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء والتى تتواصل فى الفترة من الجمعة 15 حتى السبت 23 أغسطس على شاشة شبكة قنوات الحياة.

وأكد الدكتور علاء عبد السلام أن نقل شبكة قنوات الحياة مهرجان القلعة يأتى كأحد ثمار التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبدعم من وزير الثقافة، مشيرًا إلى أنه يحقق رسالة نشر الإبداع الجاد فى المجتمع من خلال إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجمهور لمتابعة التظاهرة الفنية السنوية التي نجحت منذ إنطلاقها في صنع شعبية ضخمة، وتابع أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتوفير تجربة مميزة للمشاهدين سواء في موقع مسرح المحكى أو عبر البث التليفزيوني.

وأضاف أن الفعاليات تضم مجموعة من الأمسيات الثرية والمتنوعة التى تليق بعراقة المهرجان وتتناسب والمكانة الثقافية والفنية المتفردة لدار الأوبرا المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.