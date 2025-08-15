الجمعة 15 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

تعرف على القناة الناقلة لحفلات مهرجان القلعة

 أعلن الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية الاتفاق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على نقل فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء والتى تتواصل فى الفترة من الجمعة 15 حتى السبت 23 أغسطس على شاشة شبكة قنوات الحياة.

وأكد الدكتور علاء عبد السلام أن نقل شبكة قنوات الحياة مهرجان القلعة يأتى كأحد ثمار التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبدعم من وزير الثقافة، مشيرًا إلى أنه يحقق رسالة نشر الإبداع الجاد فى المجتمع من خلال إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجمهور لمتابعة التظاهرة الفنية السنوية التي نجحت منذ إنطلاقها في صنع شعبية ضخمة، وتابع أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتوفير تجربة مميزة للمشاهدين سواء في موقع مسرح المحكى أو عبر البث التليفزيوني.

وأضاف أن الفعاليات تضم مجموعة من الأمسيات الثرية والمتنوعة التى تليق بعراقة المهرجان وتتناسب والمكانة الثقافية والفنية المتفردة لدار الأوبرا المصرية.

