قناة الحياة تعيد عرض حلقات يوسف معاطي في برنامج واحد من الناس

تعيد قناة الحياة إذاعة حلقات الكاتب والسيناريست يوسف معاطي مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس.

وتبدأ إعادة عرض الحلقات التي يروي خلالها يوسف معاطي رحلته، غدا الأحد وحتي الأربعاء المقبل، في أول ظهور له بعد ٢٠ عام، وتناولت اللقاءات أسرار سفره لمدة عشر سنوات، كما يكشف أسرارا تذاع لأول عن الفنان عادل إمام.

الرئيس مبارك

ويكشف يوسف معاطي أيضا عن مذكراته التي اذيعت لأول مرة وأسرار ماذا دار بينه وبين الرئيس مبارك في فيلم "طباخ الريس" ومن هو الطباخ الحقيقي بطل الفيلم.

كما كشف سر تدخل البابا شنودة لإنتاج فيلم "حسن ومرقص" وحقيقة إنتاج مسلسل "إشاعة حب" مرة أخرى وماذا دار بينه وبين سعاد حسني قبل وفاتها.

برنامج واحد من الناس

برنامج "واحد من الناس" يعرض من الأحد إلي الأربعاء في التاسعة والنصف مساء على شاشة قناة الحياة.

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