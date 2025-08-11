الأوبرا تدشن هاشتاج لفعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 33

أعلن الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية عن تدشين هاشتاج #مهرجان_القلعة_2025 على مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي للترويج لفعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته 33 والمقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة في الفترة من 15 حتى 23 أغسطس 2025.

هاشتاج مهرجان القلعة 2025

وقال الدكتور علاء عبد السلام أن إطلاق الهاشتاج يأتي في إطار استراتيجية الثقافة المصرية ودار الأوبرا لمخاطبة محبى الفنون الجادة خاصة الشباب بأساليب عصرية ولتعزيز التواصل الجماهيري مع المهرجان الذي يعد أحد أبرز المناسبات الإبداعية في مصر والوطن العربي.

وتابع أن الهاشتاج يتيح للجميع تتبع الفعاليات بسهولة علي مختلف منصات التواصل الإجتماعي ويعمل علي تحقيق رسالة نشر الفنون الجادة في المجتمع بأدوات حديثة، ووجه الدعوة للجمهور للاحتفاء بالفنون الراقية واستخدام الهاشتاج للتعبير عن آرائهم ومشاركة لحظاتهم المميزة من خلاله طوال مدة هذه المناسبة السنوية الفريدة.

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 33

جدير بالذكر أن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يعد أحد أعرق التظاهرات الفنية التى تنظمها وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية، وتحظي عروضه بإقبال واسع من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية نظرًا لتنوع وثراء محتواه الفني.

