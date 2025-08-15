24,879 طالبًا بالقاهرة يؤدون غدًا امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني أمام 38 لجنة

تعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية الدكتورة همت أبو كيلة، مدير المديرية، استعداداتها لماراثون امتحانات الثانوية العامة (دور ثان) للعام الدراسي 2025/2024، والتى تنطلق غدا السبت الموافق 2025/8/16، وتستمر حتى الإثنين الموافق 2025/8/25.

تعليم القاهرة تستعد لامتحانات الثانوية العامة

حيث أنهت الإدارات التعليمية كافة استعداداتها من تجهيز الاستراحات واللجان، وتوفير كافة المتطلبات من مراوح والتأكد من عملها بكفاءة، ومبردات المياه وكذا أعمال الصيانة في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

وشددت مدير المديرية على الانضباط الكامل داخل اللجان الإمتحانية، وتنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وصرحت أنه تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية لتأمين مقار اللجان الإمتحانية وأوراق الأسئلة والإجابة، كما تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة، خط تليفونى للتواصل السريع، مع نشر سيارات الطوارئ للتدخل السريع في حالة حدوث أى أزمة بمحيط ومقار اللجان، وأيضًا توفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة.

كما أكدت على التواصل والتنسيق مع الأحياء والتأكيد على نظافة محيط المدارس مقار اللجان الامتحانية.

وشددت وكيل أول الوزارة على منع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطالب أو الملاحظ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.

وأشارت أنه تم ربط غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بغرف عمليات الإدارت التعليمية على مدار اللحظة والتدخل الفورى فى أى موقف. وأوضحت "مدير المديرية" أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الثانوية العامة (دور ثان) يبلغ (24879) طالبا وطالبة أمام (38) لجنة.

كما أوصت بالتواجد اليومي لمديرى عموم الإدارات التعليمية، تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان، ضبط النفس، وتوفير المناخ الهادىء والأمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.