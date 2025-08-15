الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

24,879 طالبًا بالقاهرة يؤدون غدًا امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني أمام 38 لجنة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
ads

 تعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية الدكتورة همت أبو كيلة، مدير المديرية، استعداداتها لماراثون امتحانات الثانوية العامة (دور ثان) للعام الدراسي 2025/2024، والتى تنطلق غدا السبت الموافق 2025/8/16، وتستمر حتى الإثنين الموافق 2025/8/25.

 

تعليم القاهرة تستعد لامتحانات الثانوية العامة

 حيث أنهت الإدارات التعليمية كافة استعداداتها من تجهيز الاستراحات واللجان، وتوفير كافة المتطلبات من مراوح والتأكد من عملها بكفاءة، ومبردات المياه وكذا أعمال الصيانة في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة. 

وشددت مدير المديرية على الانضباط الكامل داخل اللجان الإمتحانية، وتنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

 

وصرحت أنه تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية لتأمين مقار اللجان الإمتحانية وأوراق الأسئلة والإجابة، كما تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة، خط تليفونى للتواصل السريع، مع نشر سيارات الطوارئ للتدخل السريع في حالة حدوث أى أزمة بمحيط ومقار اللجان، وأيضًا توفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة.

فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة، ورابط رسمي للتقديم

بمشاركة 1310 طلاب، بني سويف تستعد لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

كما أكدت على التواصل والتنسيق مع الأحياء والتأكيد على نظافة محيط المدارس مقار اللجان الامتحانية.

وشددت وكيل أول الوزارة على منع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطالب أو الملاحظ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.

وأشارت أنه تم ربط غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بغرف عمليات الإدارت التعليمية على مدار اللحظة والتدخل الفورى فى أى موقف. وأوضحت "مدير المديرية" أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الثانوية العامة (دور ثان) يبلغ (24879) طالبا وطالبة أمام (38) لجنة.

كما أوصت بالتواجد اليومي لمديرى عموم الإدارات التعليمية، تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان، ضبط النفس، وتوفير المناخ الهادىء والأمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الثانوية العامة الدور الثاني للثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة دور ثان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تعليم القاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مديرية الشئون الصحية

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

ضبط المتهمين في حادث مطاردة طبيبة وأسرتها على طريق أبو حماد بالشرقية

وداع "قاسٍ" للموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

بدر عبد العاطي.. يعرف متى يتكلم ومتى يفرض الصمت

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد التعمير بشمال سيناء (بث مباشر)

انخفاض في أسعار البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

توقعات بسقوط أمطار رعدية على هذه المناطق اليوم

الإسكان توضح كيفية تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

نشرة حوادث الأسبوع.. بدأت بسارة خليفة وياسمين اللي طلعت راجل.. وانتهت بمطاردة فتيات طريق الواحات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في الزوايا؟ الإفتاء ترد

تفسير رؤية الفيضان في المنام وعلاقتها وبالتخلص من الضيق والكروب

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح مظاهر تمهيد الله الحياة للإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads