ضبط تشكيل عصابي بتهمة إكراه مواطن على توقيع إيصالات أمانة والاستيلاء على هاتفه بالوايلي

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على تشكيل عصابي بالقاهرة بتهمة إكراه مواطن على توقيع إيصالات أمانة والاستيلاء على هاتفه بمنطقة الوايلي.

ضبط تشكيل عصابي

تلقى قسم شرطة الوايلي بلاغا، أفاد فيه بتعرضه للاستدراج من قبل عدة أشخاص إلى أحد المقاهي بالمنطقة، حيث قاموا بإكراهه على توقيع 10 إيصالات أمانة، بالإضافة إلى الاستيلاء على هاتفه المحمول.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث أسفر عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، هم 5 أشخاص وسيدة، جميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام، نظرًا لقيام المجني عليه – بحسب أقوالهم – بالنصب على السيدة من خلال إيهامها بقدرته على زيادة رصيدها المالي على أحد التطبيقات الإلكترونية، بعد أن حصل على بيانات حسابها واستولى على مبلغ مالي.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط إيصالات الأمانة الموقعة من المجني عليه والهاتف المحمول المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

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