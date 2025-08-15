ريبيرو يفاجئ الجميع داخل معسكر الأهلي قبل صدام فاركو

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق رفض الإعلان عن اسم حارس مرمى الفريق فى مباراة فاركو اليوم، على أن يزيح الستار عن اسمه خلال محاضرة الفريق اليوم قبل التوجه إلى ستاد القاهرة، كما حدث فى مباراة الافتتاح أمام مودرن سبورت.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق فاركو، اليوم الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.‏

مباراة الأهلي وفاركو

ويلتقي الأهلي مع فاركو مساء اليوم في الدوري الممتاز، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز الأول بالبطولة وتصحيح المسار بعد التعادل المخيب في الجولة الافتتاحية أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2.

في المقابل، يدخل فاركو المباراة طامحًا في تحقيق مفاجأة أمام حامل اللقب والخروج بنتيجة إيجابية، بعد أن استهل مشواره في المسابقة بتعادل سلبي أمام إنبي.

موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، في تمام التاسعة مساء اليوم.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

