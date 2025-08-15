الجمعة 15 أغسطس 2025
وعد مبابي لـ"بيريز" قبل انطلاق الدوري الإسباني

مبابي
مبابي

كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية، عن بعض الوعود التي قدمها الفرنسي كيليان مبابي لـ فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قبل انطلاق الموسم.

وبحسب صحيفة “ديفينسا سنترال” الإسبانية، التقى المهاجم الفرنسي برئيس النادي فلورنتينو بيريز هذا الأسبوع، حيث تحدثا عن أهدافه المستقبلية.

وذكرت تلك التقارير، أن اللاعب الفرنسي قدم وعدين واضحين: الأول، تجاوز حاجز الـ50 هدفًا خلال الموسم، والثاني، قيادة الفريق لاستعادة لقب دوري أبطال أوروبا.

وقدم النجم الفرنسي كيليان مبابي موسمًا أول مميزًا بقميص ريال مدريد، بعدما تصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني وتوّج بجائزة “البيتشيتشي”، دون أن يحتاج لفترة تأقلم داخل صفوف الفريق الملكي.

ورغم نجاحه الفردي اللافت، فإن مبابي لم ينجح في قيادة ريال مدريد للتتويج بأي بطولة محلية خلال الموسم الماضي، وهو ما يسعى لتغييره في الموسم الجديد.

