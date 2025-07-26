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رياضة

بعد حصول مبابي على رقم 10، من يرتدي القميص 9 في ريال مدريد؟

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

تنازل النجم الفرنسي كيليان مبابي عن الرقم "9" في ريال مدريد، مع انتقاله لارتداء الرقم "10"  خلفًا للكرواتي لوكا مودريتش.

وقرر نادي ريال مدريد إهداء رقم (10) التاريخي إلى مبابي، في خطوة تعكس وزنه الكبير داخل غرفة الملابس، وتفتح الباب لمعركة جديدة حول وراثة الرقم التاريخي في سانتياجو بيرنابيو.

ثنائي يتنافس على رقم 9 في ريال مدريد 

يدرس النادي الملكي الآن خياراته لتحديد المهاجم الذي سيرث القميص المميز، حيث يتصدر البرازيلي الصاعد إندريك (19 عامًا) والإسباني جونزالو جارسيا قائمة المرشحين.

يمثل النجم البرازيلي الصاعد مستقبل النادي على المستويين الرياضي والتسويقي، بفضل شعبيته الجارفة داخل وخارج الملعب.

وبالإضافة إلى موهبته الكروية، يمتلك إندريك شراكات مع علامات كبرى مثل "نيو بالانس" و"ديزني" و"إي إيه سبورتس" و"ريد بول"، كما تجاوز متابعوه على منصات التواصل 15 مليونًا.

وقد يكون منحه الرقم "9" تعزيزًا لمسيرته كنجم عالمي، لكن المعايير الرياضية قد تدفع النادي لاتخاذ قرار مختلف.

من ناحية أخرى، يُعتبر جونزالو جارسيا خيارًا أكثر أمانًا من الناحية الفنية، حيث يتمتع بخبرة أكبر ضمن تشكيلة الفريق.

ومن المتوقع أن يُعلن ريال مدريد عن قراره قريبًا، في واحد من أكثر القرارات إثارة للجدل في فترة الإعداد للموسم الجديد.

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ريال مدريد مبابي كيليان مبابي إندريك جونزالو جارسيا

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