الجمعة 15 أغسطس 2025
رئيس وزراء بريطانيا: أوكرانيا تقاتل من أجل مبادئ الحلفاء بالحرب العالمية الثانية

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن أوكرانيا تقاتل من أجل القيم نفسها التي قاتل من أجلها الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

وجاءت تصريحات ستارمر قبل قمة تعقد في ألاسكا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، يمكن أن تتمخض عن نهاية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، بأن ستارمر ألقى تصريحاته خلال حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين ليوم الانتصار على اليابان "في جيه داي" الذي شهد تغلب الحلفاء على اليابان. 

وقال ستارمر في مقر الحكومة البريطانية "اجلس في تلك الشرفة هذا الصباح مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يقاتل من أجل نفس القيم التي قاتلنا من أجلها. وبالتالي متى نقول: لا تنسوا أبدًا يجب أن نروي قصص من ماتوا قبلنا".

ويأتي ذلك فيما اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يمكن دعوة قادة أوروبا إلى اجتماع ثان حال نجاح القمة الأمريكية الرسوية، ما قد يمهد الطريق أمام السلام في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ويلتقي ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، في قمة قد تؤدي إلى إعداد شروط لتحقيق السلام في أوكرانيا.

رئيس وزراء بريطانيا الحرب العالمية الثانية أوكرانيا

