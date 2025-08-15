موعد مباراة الزمالك والمقاولون والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة مهمة أمام المقاولون العرب غدا السبت.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

تنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء غدا السبت على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

ويختتم الزمالك استعداداته مساء اليوم لمباراة المقاولون العرب غدا حيث يدخل الفريق معسكر مغلق الليلة استعدادا للمباراة.

