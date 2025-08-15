الجمعة 15 أغسطس 2025
موعد مباراة الزمالك والمقاولون والقناة الناقلة

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة مهمة أمام المقاولون العرب غدا السبت.

تنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

 ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء غدا السبت على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

ويختتم الزمالك استعداداته مساء اليوم لمباراة المقاولون العرب غدا حيث يدخل الفريق معسكر مغلق الليلة استعدادا للمباراة.

