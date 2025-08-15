ساقية الصاوي تستعد لصيف فني ساخن، تجهيزات خاصة وحفلات متنوعة للجمهور

تشهد ساقية عبد المنعم الصاوي هذه الأيام حالة نشاط كبيرة استعدادًا لسلسلة من الحفلات والعروض الفنية المقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر، وسط تجهيزات خاصة تهدف إلى تقديم تجربة مميزة لجمهور الفن والموسيقى.

تجهيزات تقنية وإضاءة متطورة

إدارة الساقية بدأت في تركيب أنظمة إضاءة وصوت حديثة لرفع جودة العروض، بما يواكب التطور العالمي في تنظيم الحفلات الحية، مع مراعاة توفير تجربة بصرية وسمعية مبهرة للجمهور.

كما تم إعادة توزيع المساحات الداخلية والخارجية لإتاحة رؤية أوضح للجمهور في الحفلات الكبيرة، وتوفير مناطق جلوس مريحة للزوار.

تنوع فني يجمع كل الأذواق

برنامج الحفلات يتضمن مزيجًا متنوعًا من العروض، ما بين حفلات غنائية لفرق شابة ونجوم كبار، وعروض موسيقية تراثية، إضافة إلى أمسيات شعرية ومعارض فنية.

وتهدف الإدارة إلى الجمع بين التراث والحداثة، بحيث يجد كل زائر ما يناسب ذوقه الفني.

خدمات جديدة للجمهور

من ضمن الاستعدادات، تم تطوير نظام حجز التذاكر الإلكتروني لتسهيل الدخول وتقليل الازدحام، بجانب توفير منافذ بيع أطعمة ومشروبات متنوعة، مع التأكيد على تطبيق إجراءات السلامة والراحة داخل القاعات.

إدارة الساقية: الجمهور على موعد مع مفاجآت

وأكد القائمون على ساقية الصاوي أن جدول الحفلات لهذا الموسم سيتضمن مفاجآت فنية، منها تعاونات بين فنانين من أجيال مختلفة، وطرح عروض موسيقية لأول مرة على مسرح الساقية.

وقال أحد المسؤولين:"هدفنا أن تكون كل حفلة تجربة متكاملة، مش بس عرض موسيقي، وإنما لقاء ثقافي وفني يليق بالجمهور".

