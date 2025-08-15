الجمعة 15 أغسطس 2025
مصرع شقيقين في حادث تصادم بالوادي الجديد

مصرع شقيقين في حادث
مصرع شقيقين في حادث تصادم بالوادي الجديد

 لقى شقيقان مصرعهما، اليوم الجمعة، في حادث مروري، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد

وكان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين لمشرحة مستشفى الداخلة العام. 

وتبين تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بالطريق الواصل بين مدينة " موط" وقرية " الدهوس" بمركز الداخلة، أسفر عن وفاة كل من أحمد محمد عبدالله، 22 عامًا، ومقيم قرية " الدهوس"، وشقيقته " سمية "، 15 عًاما. 

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت الجثتين لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

