مصرع شقيقين في حادث تصادم بالوادي الجديد

لقى شقيقان مصرعهما، اليوم الجمعة، في حادث مروري، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

وتبين تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بالطريق الواصل بين مدينة " موط" وقرية " الدهوس" بمركز الداخلة، أسفر عن وفاة كل من أحمد محمد عبدالله، 22 عامًا، ومقيم قرية " الدهوس"، وشقيقته " سمية "، 15 عًاما.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت الجثتين لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.