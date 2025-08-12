نائب محافظ الوادي الجديد تُكرّم أوائل خريجي دورات التدريب المهني بمديرية العمل (فيديو)

كرمت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أوائل خريجي الدورات التدريبية المهنية التي نفذتها مديرية العمل بالمحافظة، للشباب بمركزي الخارجة وباريس، بحضور أحمد طليب مدير عام مديرية العمل، وذلك بمقر مركز التكوين المهني بمدينة الخارجة.

وسلّمت نائب المحافظ الخريجين البالغ عددهم 27 شابًا وفتاة، عدد من ماكينات الخياطة وشنط أدوات صيانة، وشهادات تقدير؛ تقديرًا لتميزهم في الدورات التي تم تنفيذها في مجالات التفصيل والخياطة والطاقة الشمسية والكهرباء والسباكة، موجهةً بحصر رواد المشروعات من خريجي هذه الدورات؛ لنقل الخبرات وتقديم نماذج ملهمة في ريادة الأعمال، وتكريم المشروعات المتميزة منهم.

كما أدارت حوارًا مفتوحًا مع المتدربين حول أوجه الاستفادة من البرامج التدريبية ومقترحاتهم وآرائهم لتطوير المحتوى وتعزيز المهارات المكتسبة من هذه البرامج. كما أشارت إلى إتاحة المحافظة العديد من الفرص لتطوير المهارات والقدرات لشباب المحافظة؛ لتواكب احتياجات سوق العمل، من خلال مراكز التدريب على علوم الحاسب الآلي ومركز إبداع مصر الرقمية ومعهد لغات القوات المسلحة، بالإضافة إلى الدورات التي تقدمها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجالات البرمجة والذكاء الإصطناعي.

من ناحية أخرى، تفقدت نائب محافظ الوادى الجديد، دورة تدريبية للتفصيل والخياطة لعدد من المتدربات، حيث أشادت بجودة المنتجات وتميز المتدربات في اكتساب مهارات الخياطة وصيانة الماكينات.

