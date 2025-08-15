أسماء ضحايا حادث الطريق الصحراوي الغربي بقنا

لقي صيدلي مصرعه فيما أصيب آخرون في حادث تصادم سيارة وموتوسيكل على الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية الطويرات، مركز قنا، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تفاصيل الواقعة بقنا

وكان اللواء محمد حامد هشام، مدير أمن قنا تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل في قرية الطويرات مركز قنا.

وجاءت أسماء الضحايا كالآتي: مصرع قائد الموتوسيكل علاء.م، يبلغ من العمر 36 عامًا، صيدلي، من نقادة، وإصابة كلا من كريم.م، 25 عامًا، وخطيبته منار.خ، 22 عامًا، وشقيقتها ك.، 26 عامًا، وتوأمها روضه، 5 أعوام، ومعاذ، 5 أعوام، جميعهم كدمات ومن قرية المحروسة.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

