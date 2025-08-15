الجمعة 15 أغسطس 2025
شعبة الذهب ترحب بمشروع قانون تنظيم التداول والاستثمار في المعدن النفيس

ايهاب واصف
ايهاب واصف

 رحّب إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، بإعلان الحكومة إعداد مشروع قانون لتنظيم عمليات التداول والاستثمار في صناديق الذهب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير صناعة الذهب في مصر، وتعزز من جاذبيته كأداة استثمارية آمنة وواعدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح واصف أن هذا التوجه الحكومي يتكامل مع خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتصدير الذهب والمشغولات في المنطقة، مشيرًا إلى أن إنشاء كيان مسؤول عن تنظيم السوق، إلى جانب تأسيس مصفاة ذهب معتمدة دوليًا، سيسهمان في ضبط المعايير الفنية لمعايرة الذهب محليًا وفق العيارات المعترف بها عالميًا.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات، مدفوعًا بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية وتطور التصميمات، فضلًا عن التوسع في فتح أسواق جديدة بإفريقيا والخليج وأوروبا.

وأكد أن اعتماد المصفاة المحلية سيساعد في رفع تنافسية المنتج المصري، ويعزز ثقة الأسواق العالمية في جودته، وهو ما يتوافق مع استراتيجية شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات نحو تطوير القطاع وزيادة تنافسيته دوليًا.

وأضاف واصف: أن شعبة الذهب والمعادن الثمينة مستعدة للتعاون الكامل مع الحكومة في صياغة الجوانب التشريعية والإجرائية للقانون الجديد، وتقديم خبراتها الفنية لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيم السوق.

كما شدد على أن تنظيم صناديق الذهب سيتيح فرصًا استثمارية متنوعة أمام  المستثمرين، ويفتح الباب أمام دخول شريحة أكبر من المدخرين إلى السوق بشكل منظم.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل الطلب العالمي المتنامي على الذهب، مشيرًا إلى أن دعم الصناعة الوطنية وتطوير بنيتها التحتية سيجعل مصر بين أكبر 10 دول مصدرة للمشغولات الذهبية على مستوى العالم بحلول 2030، وفق الاستراتيجية التي وضعتها الشعبة بالتعاون مع الجهات المعنية.

